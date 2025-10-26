துணிச்சலான வண்ணங்களின் கலை - துஷாரா விஜயன்..
dushara_vijayan
2019-ம் ஆண்டு போதை ஏறி புத்தி மாறி என்ற தமிழ்த் திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் துஷாரா விஜயன்
dushara_vijayan
அதன் பிறகு இவர் நடித்த சார்பட்டா பரம்பரை மக்கள் மத்தியில் இவரை தனித்து நிற்க வைத்தது.
dushara_vijayan
தொடர்ந்து நட்சத்திரம் நகர்கிறது, ராயன் மற்றும் வேட்டையன் ஆகிய படங்களில் நடித்ததற்காக அங்கீகாரம் பெற்றார் .
dushara_vijayan
இந்த ஆண்டு விக்ரமிற்கு ஜோடியாக இவர் நடித்த வீர தீர சூரன்: பகுதி 2 பலராலும் பாராட்ட பெற்றது.
dushara_vijayan
தமிழ்நாட்டில் பிறந்து சினிமா துறையில் தனெக்கென தனி அங்கீகாரத்தை பெற்று நடித்து வருகிறார்.
dushara_vijayan
துஷாரா விஜயன் அவ்வப்போது சமூக வலைதங்களில் அவருடைய போட்டோஷூட்களை ஷேர் செய்து மக்களின் மனதை கவர்ந்து வருகிறார்.
dushara_vijayan
dushara_vijayan
dushara_vijayan
dushara_vijayan
Explore