தஞ்சாவூர்: சோழர் சரித்திரத்தின் சங்கமம்!
பிரகதீஸ்வரர் கோவில் (பெரிய கோவில்):
யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளமான இந்தக் கம்பீரமான சோழர் கோவில், சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. இது ஒரு அற்புதமான கட்டிடக்கலை அதிசயம்.
தஞ்சாவூர் அரண்மனை மற்றும் கலைக்கூடம்:
இந்த பரந்த வளாக அரண்மனை, சோழர் கால வெண்கலச் சிலைகளின் அற்புதமான தொகுப்பைக் கொண்ட ஒரு கலைக்கூடம்.
சரஸ்வதி மகால் நூலகம்:
அரண்மனை வளாகத்திற்குள் அமைந்துள்ள இது, ஆசியாவின் பழமையான நூலகங்களில் ஒன்றாகும். இது பழங்கால கையெழுத்துப் பிரதிகளின் பெரிய தொகுப்பைப் பாதுகாக்கிறது.
ஷ்வார்ட்ஸ் தேவாலயம்:
ராஜா இரண்டாம் சரபோஜி அவர்களால் 1779 ஆம் ஆண்டில் ரெவரெண்ட் சி.வி. ஷ்வார்ட்ஸுக்கு நன்றியின் அடையாளமாக கட்டப்பட்டது. இது தஞ்சாவூரில் உள்ள பழமையான தேவாலயங்களில் ஒன்றாகும்.
தஞ்சாவூர் பொம்மை வீடு:
இது ஒரு பாரம்பரிய "வீடு" அல்ல, இது புகழ்பெற்ற தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மைகள் மற்றும் பிற உள்ளூர் கைவினைப் பொருட்களை விற்கும் கடைகளைக் குறிக்கிறது.
புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் கோவில்:
தஞ்சாவூரிலிருந்து சிறிது தூரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு பிரபலமான கோவில். இது மாரியம்மன் தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.
கல்லணை:
உலகில் உள்ள பழமையான நீர் திசைதிருப்பல் அல்லது நீர் ஒழுங்குபடுத்தும் கட்டமைப்புகளில் ஒன்று. காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே சோழ மன்னன் கரிகாலனால் கட்டப்பட்டது. இது பண்டைய பொறியியலின் ஒரு சான்றாகும்.
