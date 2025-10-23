இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் இறால்!!
தசைகளை வலுப்படுத்தவும், கொழுப்பைக் குறைக்கவும் உதவும் புரதச்சத்து இறாலில் நிறைந்துள்ளது.
இறாலில் வைட்டமின் B12 அயோடின், கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம் போன்ற பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன.
இறாலில் உள்ள கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் எலும்புகளை வலுவாக்க உதவுகின்றன.
இறாலில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் இதய மற்றும் நோயெதிர்ப்பு மண்டல ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
பல கடல் உணவுகளை விட இறாலில் பாதரசத்தின் அளவு குறைவாக உள்ளது.
இறாலில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருப்பதால், இதை மிதமான அளவில் உட்கொள்ள வேண்டும். ஒரு சிலருக்கு இறால் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம்.
