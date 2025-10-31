ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்..!
shraddhasrinath
ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் என பல மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.
shraddhasrinath
2016-ல் கன்னடத் திரைப்படமான 'யு டர்ன்' மூலம் மக்களின் கவனம் பெற்றார்.
shraddhasrinath
தொடர்ந்து ஜெர்சி, விக்ரம் வேதா, நேர்கொண்ட பார்வை, ஊர்வி, மாறா போன்ற படங்களில் அவரது நடிப்பு ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
shraddhasrinath
சமீபத்தில் இவர் நடித்த தி கேம் வெப் தொடர் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
shraddhasrinath
ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் அவ்வப்போது அவருடைய இன்ஸ்டாகிராமில் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகிறார்
shraddhasrinath
shraddhasrinath
shraddhasrinath
shraddhasrinath
shraddhasrinath
shraddhasrinath
shraddhasrinath
Explore