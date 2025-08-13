theshilpashetty
தீவிரமாக மாப்பிள்ளை தேடும் ஷில்பா ஷெட்டி..யாருக்கு தெரியுமா?
பாலிவுட் சினிமாவின் முன்னணி நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி.
50 வயதிலும் இளம் நடிகைகளுக்கு சவாலாக திகழ்கிறார்.
ஷில்பா ஷெட்டிக்கு ஷமிதா ஷெட்டி என்ற தங்கை இருக்கிறார். அவரும் நடிகை தான்.
46 வயதாகும் ஷமிதா ஷெட்டிக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை.
ஷில்பா ஷெட்டி தனது தங்கைக்கு மாப்பிள்ளை தேடும் முனைப்பில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்.
ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும் போது ஷில்பா ஷெட்டி, இதை சொல்வதற்கு வெட்கப்படவில்லை.
நான் பல ஆண்களிடம் நேரடியாகவே சென்று உங்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா? என கேட்பேன்.
எனது தங்கைக்காக தான் இதை கேட்கிறேன் என அவர்களிடம் சொல்வேன்.
இதைவிட கொடுமை என்னவென்றால், ‘டேட்டிங்' தொடர்பான செயலியில் சேர்ந்துகொள் என்று கூட என் தங்கையிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.
