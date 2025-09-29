சான்யா மல்ஹோத்ராவின் Hot Clicks..!
sanyamalhotra_
விளையாட்டுத் திரைப்படமான 'தங்கல்' படத்தில் பபிதா குமாரியாக பாலிவுட் சினிமாவில் நடித்து திரைத்துறையில் அறிமுகமானவர்.
sanyamalhotra_
தொடர்ந்து பல இந்தி படங்களில் நடித்த இவர் 'ஜவான்' படத்தில் துணை வேடத்தில் நடித்து பிரபலமானார்.
sanyamalhotra_
தமிழில் 'தக் லைஃப்' படத்தில் ஜிங்குச்சா பாடலில் நடனம் ஆடி தமிழ் மக்களின் மனதை கவர்ந்தவர்.
sanyamalhotra_
சான்யா மல்ஹோத்ரா தற்போது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கதில் அவருடைய போட்டோஷூட்களை ஷேர் செய்து ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார்.
sanyamalhotra_
sanyamalhotra_
sanyamalhotra_
sanyamalhotra_
sanyamalhotra_
Explore