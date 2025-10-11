priyankaamohanofficial
இணையத்தில் பரவிய கவர்ச்சி புகைப்படங்கள் - பிரியங்கா மோகன் விளக்கம்
அண்மையில் வெளியான They Call Him OG திரைப்படத்தில் பவன் கல்யாணுக்கு ஜோடியாக பிரியங்கா மோகன் நடித்துள்ளார்.
priyankaamohanofficial
வழக்கமாக குடும்ப பாங்கான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் பிரியங்கா இப்படத்தில் நடித்த முத்தக்காட்சிகளும் படுக்கையறை காட்சிகளும் இணையத்தில் வைரலாகின.
priyankaamohanofficial
இதனிடையே பிரியங்கா மோகனின் சில கவர்ச்சிகர புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தன.
priyankaamohanofficial
இணையத்தில் பரவிய கவர்ச்சி புகைப்படங்கள் AI ஆல் உருவாக்கப்பட்டவை என்று பிரியங்கா மோகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
priyankaamohanofficial
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "என்னை தவறாக சித்தரிக்கும் வகையில் சில Al புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன.
priyankaamohanofficial
பொய்யான காட்சிகளை பகிர்வதை தயவு செய்து நிறுத்துங்கள். AI-ஐ நல்ல படைப்பாற்றலை உருவாக்க பயன்படுத்துங்கள்.
priyankaamohanofficial
நாம் எதை உருவாக்குகிறோம், எதை பகிர்கிறோம் என்பதில் கவனமாக இருங்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
priyankaamohanofficial
Explore