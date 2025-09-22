நவராத்திரி முதல் நாள் செய்ய வேண்டிய பிரசாதம்..!
இன்று நவராத்திரியின் முதல் நாள் அம்பாளுக்கு நைவேத்தியமாக கொண்டைக்கடலை செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம்.
தேவையான பொருட்கள்:
வெள்ளை அல்லது கருப்பு கொண்டைக்கடலை, தேங்காய் துருவல், வெங்காயம், மிளகாய் (விருப்பப்பட்டால்), கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கறிவேப்பிலை, எண்ணெய், உப்பு.
செய்முறை:
கொண்டைக்கடலை சுண்டல் செய்ய, முதலில் கொண்டைக்கடலையை இரவு முழுவதும் ஊறவைக்கவும்.
பின்னர், ஊறவைத்த கொண்டைக்கடலையை தேவையான உப்பு சேர்த்து நன்றாக வேகவைக்கவும்.
ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளித்து, கறிவேப்பிலை மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயம் சேர்க்கவும்.
வெங்காயம் வதங்கியதும், வேகவைத்த கொண்டைக்கடலையை சேர்த்து நன்கு கிளறவும்.
பின்னர் துருவிய தேங்காய் சேர்த்து, கலவையை நன்கு கிளறி, உப்பு சரிபார்த்து இறக்கவும். கொண்டைக்கடலை சுண்டல் தயார்.
