நவராத்திரி 5-ம் நாளில் செய்ய வேண்டிய பிரசாதம்..!
இன்று நாம், நவராத்திரிக்கு மிகவும் பிரபலமான மக்கானா கீர் எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்..
தேவையான பொருட்கள்
மக்கானா (தாமரை விதைகள்) - 1 கப், பால் - 2½ கப், சர்க்கரை - 4 டீஸ்பூன், ஏலக்காய் தூள் - ½ டீஸ்பூன், முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா - தலா 1 டீஸ்பூன், குங்குமப்பூ - 10 கோடுகள், நெய் - 1 டீஸ்பூன்
செய்முறை
ஒரு கடாயில் நெய் சேர்த்து, அதில் மக்கானாவை சேர்த்து மிருதுவாக வறுக்கவும்.
மக்கானாவை அடுப்பிலிருந்து இறக்கி ஆறவிடவும்.
ஒரு கடாயில் பாலை சூடாக்கி, அதில் வறுத்த மக்கானாவையும், சர்க்கரையையும் சேர்த்து நன்கு கரைய விடவும்.
சர்க்கரை கரைந்ததும், ஏலக்காய் தூள், குங்குமப்பூ, நறுக்கிய உலர் பழங்கள் சேர்த்து, 10-15 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடவும்.
சுவையான மக்கானா கீர் தயார்! இதை சூடாகவோ அல்லது குளிர்ச்சியாகவோ பரிமாறலாம்.
