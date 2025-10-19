மெழுகு சிலையான வேதிகாவின் நியூ க்ளிக்ஸ்..!
vedhika4u
வேதிகா 'மதராசி' என்ற படத்தில் நடித்ததன் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார்.
vedhika4u
ராகவா லாரன்ஸ் நடிப்பில் வெளியான 'முனி' படத்தின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானவர் நடிகை வேதிகா.
vedhika4u
தொடர்ந்து சக்கரகட்டி, காளை, மலை மலை, பரதேசி, காவிய தலைவன், காஞ்சனா-3 உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து வந்தார்.
vedhika4u
தமிழ் மட்டுமில்லாது தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் செம ஆக்ட்டிவாக நடித்து வருகிறார்.
vedhika4u
சோஷியல் மீடியாவில் செம ஆக்டிவாக இருக்கும் வேதிகா தற்போது அழகு மெழுகு பொம்மை போல் சேலையில் சில புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
vedhika4u
vedhika4u
Explore