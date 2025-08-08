mahima_nambiar
வெந்நிற சேலையில் ஜொலிக்கும் மகிமா நம்பியார்
மகிமா நம்பியார் தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரைப்படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.
mahima_nambiar
’சாட்டை’ திரைப்படத்தில் அறிவழகி என்ற மாணவியாக நடித்தார்.
mahima_nambiar
மகாமுனி, இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள், அண்ணனுக்கு ஜே போன்ற படங்களில் நடித்து கவனம் பெற்றார்.
mahima_nambiar
’ப்ரோமான்ஸ்’ எனும் மலையாள திரைப்படத்தின் மூலம் மலையாள ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி தமிழ் ரசிகர்களையும் கவர்ந்தார்.
mahima_nambiar
மகிமா நம்பியாரின் சமீபத்திய போட்டோஷூட் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
mahima_nambiar
வெந்நிற சேலையில் மிளிரும் நட்சத்திரம் போன்று இருக்கும் மகிமா நம்பியாரின் அழகிய புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.
mahima_nambiar
மகிமா நம்பியாரின் புகைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் லைக்குகளை குவித்து வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
mahima_nambiar
Explore