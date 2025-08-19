வசீகரிக்கும் அழகில் கீர்த்தி ஷெட்டியின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்..!
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் தெலுங்கில் வெளியான 'உப்பெண்ணா' திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.
தற்போது தெலுங்கில் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வருகிறார்.
சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்ட்டிவாக இருக்கும் கீர்த்தி ஷெட்டி அவ்வப்போது அவருடைய போட்டோஷூட்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
அந்த வரிசையில் கீர்த்தி ஷெட்டியின் சமீபத்திய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
