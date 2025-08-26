Gorgeous நடிகை கஜோலின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்..!
பிரபுதேவா நடித்த 'மின்சார கனவு' படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார்
பல வருடங்கள் கழித்து தனுஷின் 'வேலையில்லா பட்டதாரி 2'-ம் பாகத்தில் தமிழில் மீண்டும் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்தார் கஜோல். இந்த படம் அவரருக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றி கொடுக்கவில்லை.
50 வயதை கடந்தும் இன்னும் அவரது அழகால் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார்.
கஜோல் அவ்வப்போது அவருடைய புகைப்படங்களை சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் செய்து வருகிறார்.
