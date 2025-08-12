அழகின் உறைவிடம் கன்னியாகுமரி
இந்தியாவின் தென்கோடியில் அமைந்துள்ள கன்னியாகுமரி, மூன்று கடல்களும் (வங்காள விரிகுடா, அரபிக்கடல் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல்) சந்திக்கும் இடமாகும்.
விவேகானந்தர் பாறை நினைவு மண்டபம்:
சுவாமி விவேகானந்தர் தியானம் செய்ததாக நம்பப்படும் பாறையில் இந்த நினைவு மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளுவர் சிலை:
133 அடி உயரமுள்ள இந்த பிரம்மாண்டமான சிலை, திருக்குறளை எழுதிய திருவள்ளுவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.
காந்தி மண்டபம்:
மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி வைக்கப்பட்ட இடத்தில் இந்த நினைவு மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
சூரிய உதயம் மற்றும் அஸ்தமனம்:
கன்னியாகுமரியில் சூரிய உதயம் மற்றும் அஸ்தமனத்தைக் காண்பது ஒரு அற்புதமான அனுபவமாகும். இதை காணவே பல லட்ச மக்கள் கன்னியாகுமரி செல்கிறார்கள்.
திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி:
இது ஒரு அழகிய நீர்வீழ்ச்சியாகும், கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் ஒரு முக்கிய இடமாக பார்க்கப்படுகிறது.
