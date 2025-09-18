கல்யாணி பிரியதர்ஷனின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்..!
இவர், 2017இல் வெளிவந்த "ஹலோ" என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.
தொடர்ந்து தமிழில் 'ஹீரோ' திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகி 'புத்தம் புது காலை', 'மாநாடு' போன்ற படங்களில் நடித்து மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்தவர்.
தெலுங்கு, மலையாளம், தமிழ் என்று பல மொழிகளில் நடித்து வருகிறார்.
சமீபத்தில் இவர் நடிப்பில் வெளியான 'லோகா அத்தியாயம் 1: சந்திரா' படத்தின் மூலம் தன்னுடைய நடிப்பு திறனால் திரைத்துறையில் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
கல்யாணி பிரியதர்ஷன் அவ்வப்போது சோஷியல் மீடியாவில் அவருடைய புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
