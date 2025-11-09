mamitha_baiju
'டியூட்' படத்தின் OTT ரிலீஸ் தேதி குறித்து வெளியான தகவல்
கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள படம் 'டியூட்'.
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.
'டியூட்' படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும் வசூலை குவித்து வருகிறது.
'டியூட்' படம் வருகிற 14-ந்தேதி வெள்ளிக்கிழமை நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திரையரங்குகளில் வசூலை குவித்த 'டியூட்' படத்திற்கு ஓ.டி.டி. தளத்திலும் கவனம் பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
