malavikamohanan_
ரஜினி சார் call -ஐ எடுக்கவில்லை- மாளவிகா மோகனன் பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்
சமீபத்தில் ஒரு விருது விழாவின் உரையாடலின் போது, மாளவிகா மோகனன் ஒரு சுவாரசியமான நிகழ்வை பகிர்ந்துள்ளார்.
malavikamohanan_
பொதுவாக தெரியாத, புதிய எண்களில் இருந்து வரும் அழைப்புகளை நான் ஏற்க மாட்டேன்.
malavikamohanan_
மாஸ்டர் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து நிறைய அழைப்புகள் வந்து கொண்டே இருந்தது.
malavikamohanan_
நிறைய அழைப்புகளை நான் ஏற்கவில்லை. PRO என்னை அழைத்து ரஜினி சாரின் போனை எடுக்கவில்லையா? என்று கேட்டார்.
malavikamohanan_
ஒரு கணம் அப்படியே அதிர்ச்சியடைந்துவிட்டேன். பின்னர் மீண்டும் அந்த எண்ணுக்கு அழைத்து பேசினேன்.
malavikamohanan_
ரஜினி சாரின் பணிவு என்னை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
malavikamohanan_
ரஜினி சார் மாஸ்டரில் நீங்கள் அழகாக இருந்தீர்கள். உங்கள் படத்தின் அபார வெற்றிக்கு வாழ்த்துகள் என்று சொன்னார்.
malavikamohanan_
வாழ்வில் அந்த தருணத்தை என்னால் மறக்கவே முடியாது. மிகவும் அழகான தருணம் என மாளவிகா மோகனன் தெரிவித்துள்ளார்.
malavikamohanan_
Explore