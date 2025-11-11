போதுமான தூக்கம் இல்லாததால் ஏற்படும் உடல்நல அபாயங்கள்
*இதய நோய் *புற்றுநோய் கட்டிகள் *பக்கவாதம் மற்றும் மூளை தொடர்பான நோய்கள்
*கவனக்குறைவால் விபத்துக்கு வழிவகுக்கும் *நீரிழிவு நோய் *உயர் இரத்த அழுத்தம்
தூக்கமின்மையின் பாதிப்புகள்
தூக்கமின்மை, நினைவாற்றல், முடிவெடுக்கும் திறன், கவனம் செலுத்தும் திறன் ஆகியவற்றை பாதிக்கிறது.
தூக்கமின்மையின் பாதிப்புகள்
தூக்கமின்மையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவர் குடிபோதையில் இருப்பதற்கு சமம்.
தூக்கமின்மையின் பாதிப்புகள்
போதுமான தூக்கம் இல்லாதது நம்மை உணர்ச்சி ரீதியாக நிலையற்றதாக ஆக்குகிறது.
தூக்கமின்மையின் பாதிப்புகள்
தூக்கமின்மை மிகுந்த சோகம் அல்லது கோபம் போன்ற மிகவும் வலுவான உணர்ச்சிகளை ஏற்படுத்தும்.
இரவில் சிறந்த தூக்கத்தை பெற என்ன செய்யலாம்?
இரவில் காபி, சர்க்கரை, மது எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்க்கவும்.
தூங்குவதற்கு இரண்டு மணிநேரத்திற்கு முன்பு மின்னணு சாதனங்கள், ஃபோன் போன்ற டிஜிட்டல் சாதனங்களையும் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
விளக்கை அணைத்துவிட்டு தூங்குங்கள். காரணம் ஒளி நம் மூளையைத் தூண்டி, விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது, எனவே இருண்ட அறையில் தூங்குவது அவசியம்.
அலாரம் வைப்பதற்கு ஸ்மார்ட்ஃபோன், லேப்டாப் போன்ற சாதனங்களை பயன்படுத்தாமல், கடிகாரத்தை பயன்படுத்துங்கள்.
