ஒரு நாளில் எத்தனை முட்டை சாப்பிட வேண்டும் தெரியுமா?
ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை எடுத்துக் கொள்வது அனைவருக்கும் நல்லது.
வயதானவர்கள், அதிக புரதத் தேவைகள் உள்ளவர்கள் ஒருநாளைக்கு இரண்டு முட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
எப்போதாவது அதிகமாக சாப்பிடுவது பிரச்சனையில்லை.
தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு நான்கு அல்லது அதற்கும்மேல் சாப்பிடுவது நீரிழிவு, அதிக கொழுப்பு அல்லது இதய நோய் உள்ளவர்களுக்கு உகந்ததாக இருக்காது.
நீரிழிவு, அதிக கொழுப்பு அல்லது இதய நோய் உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையை கேட்டுக்கொள்ளலாம்.
புரதச்சத்துக்கு வெறும் முட்டையை மட்டும் நம்பியில்லாமல், மீன் போன்ற மற்ற புரதச்சத்து நிறைந்தவைகளையும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது.
