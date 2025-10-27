வயதாகும் அறிகுறிகளால் கவலையா? ஆரஞ்சு இருக்க கவலை எதற்கு..இத ட்ரை பண்ணுங்க..!
ஆரஞ்சில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் C ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷன், கோடுகள், சுருக்கங்கள் போன்ற வயதான அறிகுறிகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.
ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், சருமத்தில் இருக்கும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடுகின்றன.
சரும செல்கள் சேதமடையாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
வைட்டமின் C, கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமத்தை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருப்பதோடு, மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும் மாற்றுகிறது.
ஆரஞ்சு தோல் பொடியில் வைட்டமின் C மற்றும் இயற்கையான எக்ஸ்ஃபோலியண்ட்கள் நிறைந்துள்ளன.
அவை உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாக்கி இயற்கையான பளபளப்பை அளிக்கின்றன.
இறந்த சரும செல்களை மெதுவாக நீக்கி, உங்கள் சருமத்தை பொலிவாகவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் வைத்திருக்கிறது.
சருமப் பராமரிப்பில் ஆரஞ்சுப் பழங்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது சரும அமைப்பை மென்மையாக்கவும் செம்மைப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
வைட்டமின் C, உங்கள் சருமத்தில் மெலனின் உற்பத்தியைக் குறைப்பதன் மூலம் ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷனைக் குறைக்க உதவுகிறது.
ஆரஞ்சு தோல் பொடியில் வைட்டமின் C & இயற்கையான எக்ஸ்ஃபோலியண்ட்கள் நிறைந்துள்ளன
ஆரஞ்சு எப்போதும் சருமத்தை புத்துணர்ச்சியாக வைத்திருக்கிறது.
Explore