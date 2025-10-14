raashiikhanna
நடிகை ராஷி கண்ணாவின் அசத்தல் க்ளிக்ஸ்..!
ராஷி கண்ணா இந்தி திரைப்படமான மெட்ராஸ் கபேயில் துணை நடிகையாக அறிமுகமானவர்.
தமிழில் இமைக்கா நொடிகள் படத்தில் அறிமுகமானார்.
அடங்கமறு,அயோக்யா,சங்கத்தமிழன், அரண்மனை 3 மற்றும் அரண்மனை 4 போன்ற படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.
சமூக வலைதளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ராஷி கண்ணாவை 12 மில்லியன் ரசிகர்கள் பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
தற்போது சமூக வலைதளத்தில் ராஷி கண்ணா பதிவிட்டுள்ள அவரது லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.
