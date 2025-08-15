நடிகை பிரீத்தி முகுந்தனின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்..!
preity_mukhundhan
இவர் 'ஓம் பீம் புஷ்' என்ற தெலுங்கு படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார்
preity_mukhundhan
2024-ம் ஆண்டு வெளியான 'ஸ்டார்' திரைப்படத்தில் கவினுக்கு ஜோடியாக நடித்து அசத்தி இருப்பார்.
preity_mukhundhan
தொடர்ந்து சாய் அபயங்கருடன் இணைந்து அவருடைய 'ஆச கூட' பாடலில் நடனம் ஆடி மக்கள் மத்தியில் நீங்க இடம் பிடித்தவர். இந்த பாடலின் மூலம் பெரிதும் அறியப்பட்டார்.
preity_mukhundhan
பிரீத்தி முகுந்தன் அவ்வப்போது இன்ஸ்டாகிராமில் அவருடைய போட்டோஷூட்களை ஷேர் செய்து வருகிறார்.
preity_mukhundhan
preity_mukhundhan
preity_mukhundhan
Explore