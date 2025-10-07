நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரனின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்..!
’பிரேமம்’ படத்தின் மூலம் நடிகை சாய் பல்லவி எப்படி புகழ் பெற்றாரோ அதே அளவு புகழைப் பெற்றவர் தான் நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.
பிரேமம் படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் தனுஷின் கொடி படித்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார்.
கொடி படத்தின் மூலம் தென்னிந்திய ரசிகர்களின் மனதைக் கவர்ந்த அனுபமா தொடர்ந்து சைரன், டிராகன் போன்ற படங்களில் நடித்தார்.
தற்போது மாரி செல்வராஜ் - துருவ் விக்ரம் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள பைசன் படத்திலும் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.
பைசன் திரைப்படத்தின் ப்ரோமோஷன் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் அனுபமா, அடிக்கடி தனது போட்டோஷூட்களை பதிவிட்டு வருவார்.
தற்போது அனுபமா பதிவிட்ட அவரது லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ள நிலையில் வைரலாகி வருகிறது.
Explore