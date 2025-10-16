6 சுவாரசியமான உளவியல் உண்மைகள்!!

ஊறவைத்த திராட்சையை சாப்பிட்ட பிறகு, வெதுவெதுப்பான பால் குடிப்பது விந்தணுக்களை அதிகரித்து பலவீனத்தை நீக்குகிறது.
பீட்ரூட்டை தண்ணீரில் வேகவைத்து, அந்த தண்ணீரை உங்கள் உச்சந்தலையில் மசாஜ் செய்து, ஒரு மணி நேரம் அப்படியே வைக்கவும்.
இது முடியை வலுவாக்கும், முடி உதிர்தலைக் குறைக்கும் மற்றும் பொடுகு தொல்லையை குணப்படுத்தும்.
30-45 நாட்களுக்கு தினமும் வெறும் வயிற்றில் திராட்சை நீரைக் குடிப்பதால் முகப்பரு, பருக்களை நீக்கி பளபளப்பான சருமத்தை வழங்குகிறது. இது இரத்த சுத்திகரிப்பானாக செயல்படுகிறது.
உங்கள் முகத்தைக் கழுவி, பின்னர் அரிசி நீரில் ஒரு பருத்தித் திண்டை நனைத்து, அதை உங்கள் முகம் முழுவதும் தடவவும். அரிசி நீர் செல் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும், வயதான செயல்முறையை மெதுவாக்கவும் உதவுகிறது.
உங்களுக்குப் பிடித்த பாடலை ஹம் செய்வது உங்கள் மனநிலையை அதிகரிக்கிறது, மற்றும் பதட்டத்தைக் குறைக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. அடுத்த முறை நீங்கள் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது ஹம்மிங் செய்ய முயற்சிக்கவும்!
கனவுகள் மாயைகள் அல்ல; அவை நீங்கள் ஏற்கனவே வேறொரு விண்மீன் மண்டலத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் நினைவுகள்.