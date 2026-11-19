Maalaimalar
இந்து கலாச்சாரத்தில் திருமணமான பெண்களின் மங்கல அடையாளமாக நெற்றியில் குங்குமம் வைப்பது காலங்காலமாகப் பின்பற்றப்படுகிறது.
இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள நெற்றிப் பொட்டு 'ஆக்ஞா சக்கரம்' எனப்படும். இது மனித உடலின் மிக முக்கிய ஆற்றல் மையமாகும்.
நெற்றிப் பொட்டில் குங்குமம் வைக்கும்போது அங்குள்ள நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு, மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் குறைய உதவுகிறது.
உடலில் உள்ள நேர்மறை ஆற்றலைத் தக்கவைக்கவும், எப்போதும் புத்துணர்ச்சியுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் இருக்கவும் இது உதவுகிறது.
பாரம்பரிய குங்குமம் மஞ்சள், சுண்ணாம்பு மற்றும் படிகாரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது மருத்துவ குணம் கொண்டது.
குங்குமத்தில் உள்ள இயற்கையான மூலப்பொருட்கள் உடலின் வெப்பத்தைத் தணித்து, ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகின்றன.
திருமணத்தின் போது உச்சந்தலை வகுட்டில் குங்குமம் வைப்பதன் மூலம், பிட்யூட்டரி சுரப்பி தூண்டப்படுகிறது.
உச்சந்தலையில் குங்குமம் வைப்பதால் பெண்களின் உடலில் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்க உதவுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆன்மிக ரீதியாகச் சிவப்பு நிறம் சக்தி மற்றும் பார்வதி தேவியின் அம்சமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இது குடும்பத்திற்கு நன்மை சேர்க்கும் என்பது நம்பிக்கை.
நெற்றியில் குங்குமம் அணிவது தீய சக்திகள் மற்றும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நெருங்காமல் பாதுகாக்கும் கவசமாகக் கருதப்படுகிறது.
ரசாயனம் கலந்த குங்குமத்தை பயன்படுத்தாமல், இயற்கையான மஞ்சள் குங்குமத்தைப் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
பாரம்பரியம் மட்டுமின்றி அறிவியல் நன்மைகளும் நிறைந்த குங்குமத்தை இட்டு ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்!