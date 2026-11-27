Maalaimalar
நாம் தூங்கும்போது மூளை தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். அப்போது நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நினைவுகளை வரிசைப்படுத்தும் முறையே கனவுகளாக உருவெடுக்கின்றன.
நாம் பகலில் கற்றுக் கொண்ட விஷயங்கள், படித்த தகவல்கள் மற்றும் அனுபவங்களை மூளை தற்காலிக நினைவகத்திலிருந்து நீண்ட கால நினைவகத்திற்கு மாற்றும் போது கனவுகள் தோன்றுகின்றன.
மன அழுத்தம், பயம், சந்தோஷம் அல்லது கவலை போன்ற பகல் நேர உணர்ச்சிகளை மூளை உள்வாங்கிச் சமன் செய்யும் வழியாகவும் கனவுகள் செயல்படுகின்றன. இது மனதை ஆசுவாசப்படுத்த உதவுகிறது.
'REM' (Rapid Eye Movement) எனப்படும் ஆழ்ந்த தூக்கக் கட்டத்தின் போது மூளையின் செயல்பாடு மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் காட்சிகளும் ஒலிகளும் ஒன்றாக இணைந்து கனவாக மாறுகின்றன.
சில சமயங்களில் ஆழ்மனதில் நாம் யோசித்துக்கொண்டிருக்கும் சிக்கல்களுக்குரிய விடையோ அல்லது புதிய யோசனைகளோ கனவுகள் மூலமாக வெளிப்படுவதாக உளவியலாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.