Maalaimalar
29 திரைப்படங்கள்
பொன்னியின் செல்வன்: பாகம் 1 - ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூலானது.
15 திரைப்படங்கள்
ரஜினியின் 2.0 - உலகளவில் ரூ. 650 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த மெகா பிளாக்பஸ்டர்
7 திரைப்படங்கள்
தனுஷின் அசுரன் ரூ. 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்த வெற்றிமாறனின் அதிக வசூல் படம்
6 திரைப்படங்கள்
விஜய்யின் லியோ - உலகளவில் ரூ. 600 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது
7 திரைப்படங்கள்
ரஜினியின் கபாலி ரூ. 300 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்தது
9 திரைப்படங்கள்
ரஜினியின் பேட்ட - ரூ. 220 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த சூப்பர் ஸ்டார் பிளாக்பஸ்டர்
5 திரைப்படங்கள்
உதயநிதியின் மாமன்னன் - மாரி செல்வராஜின் கேரியரில் அதிக வசூல் ஈட்டிய பிளாக்பஸ்டர்
5 திரைப்படங்கள்
ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 ரூ. 600 - 700 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்
5 திரைப்படங்கள்
ஷாருக்கானின் ஜவான் ரூ. 1,100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த பான் இந்தியா மெகா பிளாக்பஸ்டர்
18 திரைப்படங்கள் (பிற மொழிகள் உட்பட)
விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா / வாரணம் ஆயிரம் - வெற்றி பெற்ற படங்கள்
12 திரைப்படங்கள்
ரவி கிருஷ்ணாவின் 7ஜி ரெயின்போ காலனி - வசூல் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக மாபெரும் வெற்றி பெற்ற படம்
10 திரைப்படங்கள்
விக்ரம் - சூர்யாவின் பிதாமகன் - தேசிய விருது மற்றும் மாபெரும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வெற்றி
சூர்யாவின் சூரரைப் போற்று
5 தேசிய விருதுகளை வென்று உலகளவில் கொண்டாடப்பட்ட படைப்பு