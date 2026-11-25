Maalaimalar
பணத்தின் மதிப்பு குறையும்போது (விலைவாசி உயரும்போது), தங்கத்தின் மதிப்பு பொதுவாக உயர்ந்து பணவீக்கத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பாகச் செயல்படும்.
உலகளாவிய பதட்டங்கள், போர்கள் அல்லது பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படும்போது முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான சொத்தாகத் தங்கத்தை நாடுவார்கள்; இதனால் தேவை மற்றும் விலை உயரும்.
பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியடையும் நேரங்களில் தங்கம் ஒப்பீட்டளவில் நிலைத்தன்மையுடனோ அல்லது உயர்விலோ இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
சந்தையில் தங்கத்தின் விலை தற்காலிகமாகக் குறையும்போது படிப்படியாக வாங்குவது நீண்ட கால லாபத்திற்கு உதவும்.