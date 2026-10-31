ஆரோக்கியமாக வாழ ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் என்ன தேவை?

Maalaimalar
* நல்ல தூக்கம்
* போதுமான நீர்ச்சத்து
* நேர்மறையான சிந்தனைகள்
* அறிவுசார் செயல்பாடுகள்
* தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
* பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உண்ணவும்.
* அதிக உப்பு மற்றும் சர்க்கரையை தவிர்க்கவும்.
* மகிழ்ச்சியான சூழலை தக்கவையுங்கள்.
* நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.
* கீரைகளை உண்ணவும்.
* மதுவை தவிர்க்கவும்.
* பீட்ரூட், பூண்டு, மஞ்சள் ஆகியவற்றை உண்ணவும்.
* தண்ணீர் குடிக்கவும்.
* பழங்களை உண்ணவும்.
* நன்றாகத் தூங்கவும்.
* சருமத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.
* சூரிய ஒளியில் இருந்து சருமத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ளவும்.
* கால்சியம் (பால், பாலாடைக்கட்டி)
* வைட்டமின் டி (சூரிய ஒளி)
* உடற்பயிற்சி
* சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கவும்.
* புகை மற்றும் காற்று மாசுபாட்டை தவிர்க்கவும்.
* உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
* போதுமான நீர்ச்சத்தை பராமரியுங்கள்.
* புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் கூடாது.
* நார்ச்சத்து (பழங்கள், காய்கறிகள்) உண்ணவும்.
* தண்ணீர் குடிக்கவும்
* புரோபயாட்டிக் உணவுகளை உண்ணவும்
* சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும்
* நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்
* உணவில் உப்பு குறைவாக சேர்க்கவும்.
* மருத்துவர் பரிந்துரைக்காத வலி நிவாரணிகளை தவிர்க்கவும்.
* ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவும்.
* சரியான நேரத்தில் சாப்பிடவும்.
* நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உண்ணவும்.
* அதிகமாகச் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்.
* புரோபயாட்டிக் உணவுகளை உண்ணவும். (தயிர், யோகர்ட்)