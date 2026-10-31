ஆரோக்கியமாக வாழ ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் என்ன தேவை?

Maalaimalar

மூளைக்கு

* நல்ல தூக்கம்

* போதுமான நீர்ச்சத்து

* நேர்மறையான சிந்தனைகள்

* அறிவுசார் செயல்பாடுகள்

இதயம்

* தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

* பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உண்ணவும்.

* அதிக உப்பு மற்றும் சர்க்கரையை தவிர்க்கவும்.

* மகிழ்ச்சியான சூழலை தக்கவையுங்கள்.

கல்லீரல்

* நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

* கீரைகளை உண்ணவும்.

* மதுவை தவிர்க்கவும்.

* பீட்ரூட், பூண்டு, மஞ்சள் ஆகியவற்றை உண்ணவும்.

சருமம்

* தண்ணீர் குடிக்கவும்.

* பழங்களை உண்ணவும்.

* நன்றாகத் தூங்கவும்.

* சருமத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.

* சூரிய ஒளியில் இருந்து சருமத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ளவும்.

எலும்பு

* கால்சியம் (பால், பாலாடைக்கட்டி)

* வைட்டமின் டி (சூரிய ஒளி)

* உடற்பயிற்சி

நுரையீரல்

* சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கவும்.

* புகை மற்றும் காற்று மாசுபாட்டை தவிர்க்கவும்.

* உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

* போதுமான நீர்ச்சத்தை பராமரியுங்கள்.

* புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் கூடாது.

குடல்கள்

* நார்ச்சத்து (பழங்கள், காய்கறிகள்) உண்ணவும்.

* தண்ணீர் குடிக்கவும்

* புரோபயாட்டிக் உணவுகளை உண்ணவும்

* சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும்

சிறுநீரகங்கள்

* நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

* உணவில் உப்பு குறைவாக சேர்க்கவும்.

* மருத்துவர் பரிந்துரைக்காத வலி நிவாரணிகளை தவிர்க்கவும்.

* ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவும்.

வயிறு

* சரியான நேரத்தில் சாப்பிடவும்.

* நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உண்ணவும்.

* அதிகமாகச் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்.

* புரோபயாட்டிக் உணவுகளை உண்ணவும். (தயிர், யோகர்ட்)

தொடர்ந்து WEB STORY- களை காண இங்கே க்ளிக் செய்யவும்