போர்கள் பெண்களுக்கு ஆபத்தானதாக மாறிவருகிறது- ஐநா அறிக்கை

Maalaimalar
2025-ஆம் ஆண்டில் சுமார் 75 கோடி பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள், ஆயுத மோதல் நடைபெறும் இடத்திலிருந்து 50 கி.மீ சுற்றளவுக்குள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்- ஐநா
மோதல் சூழல்களில் ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது 25 பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் கொல்லப்படுகின்றனர்.
பெண்களின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு இன்னும் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது- ஐநா
ஏற்கனவே உணவுப் பற்றாக்குறை நிலவும் மோதல் நிறைந்த பகுதிகளில் வாழும் பெண்கள், கடும் வறுமையில் வாடுவதற்கான வாய்ப்பு இருமடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
உக்ரைனில் ஏற்படும் மின்சாரத் துண்டிப்புகள் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளையும் உடல்நலப் பாதிப்புகளையும் மோசமாக்குவதோடு , தங்கள் குழந்தைகளையும் மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களையும் கவனித்துக்கொள்வதையும் மேலும் கடினமாக்குகின்றன.
சூடான் போரில், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறை அதன் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
2022 மற்றும் 2025-க்கு இடையில், மோதல் நிறைந்த பகுதிகளில் பாலியல் வன்கொடுமை உட்பட, ஐ.நா.வால் சரிபார்க்கப்பட்ட பாலியல் வன்முறைச் சம்பவங்கள் நான்கு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.