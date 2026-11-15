சர்க்கரை நோயாளிகள் தவிர்க்க வேண்டிய காய்கறிகள்!

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உருளைக்கிழங்கில் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் மிக அதிகம். இது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை மிக வேகமாக அதிகரிக்கச் செய்யும்.
சாதாரண உருளைக்கிழங்கை விட இதில் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகம் என்றாலும், இதில் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் இயற்கை சர்க்கரை அதிகமாக உள்ளது.
ஸ்டார்ச் எனப்படும் மாவுச்சத்து மிக அதிகமாக நிறைந்த கிழங்கு வகை இது. சர்க்கரை நோயாளிகள் இதனை முற்றிலும் தவிர்ப்பதே ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
மக்காச்சோளம் தானிய வகையைச் சேர்ந்தது என்றாலும் காய்கறியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் அதிக இனிப்பு மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் உள்ளதால் சர்க்கரை அளவைக் கூட்டிவிடும்.
பச்சையான கேரட்டை விட, சமைத்த கேரட்டில் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகம். எனவே, சர்க்கரை நோயாளிகள் கேரட்டைத் சமைத்து உண்பதைக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
பட்டாணியில் நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் இருந்தாலும், மற்ற பச்சை காய்கறிகளுடன் ஒப்பிடும்போது இதில் ஸ்டார்ச் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் சற்று அதிகமாகவே உள்ளது.
பீட்ரூட்டில் இயற்கை சர்க்கரையின் அளவு அதிகம் உள்ளது. ரத்த சோகைக்கு நல்லது என்றாலும், சர்க்கரை நோயாளிகள் இதனை அடிக்கடி உண்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
முள்ளங்கி பொதுவாக நல்லது என்றாலும், சில குறிப்பிட்ட பெரிய இனிப்பு சுவையுடைய முள்ளங்கி வகைகளை அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
பழுக்காத வாழைக்காயிலும் ஸ்டார்ச் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் அதிகம். இது செரிமானமாக அதிக நேரம் எடுத்தாலும் ரத்த சர்க்கரையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
மஞ்சள் பூசணிக்காயில் வைட்டமின்கள் நிறைந்திருந்தாலும், இதன் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் மதிப்பு மிக அதிகம் என்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
இதுவும் ஒரு வேர்க் காய்கறி என்பதால் இதில் மிதமான அளவில் மாவுச்சத்து மறைந்துள்ளது. சர்க்கரை நோயாளிகள் இதனை மிகக் குறைந்த அளவில் உண்பதே பாதுகாப்பானது.
டின்னில் அடைக்கப்பட்டு விற்கப்படும் காய்கறிகளில் நீண்ட நாள் கெடாமல் இருக்க சர்க்கரை மற்றும் சோடியம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். இவற்றை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.