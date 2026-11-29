Maalaimalar
திருமணங்கள் மற்றும் விசேஷ நாட்களில் மூக்கின் நடுவே அணியப்படும் பாரம்பரிய மூக்குத்தி 80-களின் தனித்துவமான அடையாளம்.
பெரிய ஜிமிக்கி கம்மல்களின் எடையைத் தாங்கவும், காதுகளுக்கு கூடுதல் அழகு சேர்க்கவும் மாட்டல்கள் அணியப்பட்டன.
கைகளின் மேற்பகுதியில் அணியப்படும் 'V' வடிவ வங்கி, 80-களின் மணப்பெண்கள் மற்றும் நடனக் கலைஞர்களின் அழகை மெருகேற்றியது.
வரிசையாக தங்க மாங்காய் வடிவங்களுடன் கூடிய இந்த மாலை, 80-களின் கல்யாண வீடுகளில் கட்டாயம் இடம்பெற்றிருக்கும்.
80-களில் பாரம்பரியப் பெண்களின் காதுகளை அலங்கரித்த மிகப் பழமையான, தனித்துவமான அணிகலன் தண்டட்டி.
கழுத்தை ஒட்டியவாறு அணியப்படும் கற்கள் பதித்த அட்டிகை, 80-களின் சினிமா நடிகைகள் முதல் இல்லத்தரசிகள் வரை அனைவரின் விருப்பமாக இருந்தது.
பாரம்பரிய அடையாளமாக விளங்கும் தடிமனான தாலிக் கொடியும், அதனுடன் இணைந்த கழுத்துருவும் 80-களின் திருமணங்களில் மிக முக்கியமானவை.
பல அடுக்குகளைக் கொண்ட வெண்மை நிற முத்து மாலைகள், பட்டுப் புடவைகளுக்கு ராஜகம்பீரமான தோற்றத்தைக் கொடுத்தன.
கையில் அணியும் காப்பு போலவே, கால்களில் கணுக்காலைச் சுற்றி அணியப்படும் கெட்டியான வெள்ளி வளையம்.
80-களில் பெரிய ஜிமிக்கி கம்மல்களுக்குப் பாதுகாப்பாகவும் அழகாகவும் அணியப்பட்ட பாரம்பரிய மாட்டல் வகைகள்.