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ஐஸ்வர்யா லட்சுமி கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் செப்டம்பர் 6, 1991 அன்று பிறந்தவர்.
தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி.
ஐஸ்வர்யா லட்சுமி MBBS மருத்துவப் படிப்பை முடித்தவர்.
2019-ஆம் ஆண்டு விஷால் நடித்த 'ஆக்ஷன்' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார்.
இவர் தயாரித்து நடித்த 'கார்கி' திரைப்படத்திற்கு 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது கிடைத்தது.
அழகான சிகை அலங்காரத்துடன் இவர் வெளியிட்டுள்ள இந்த ஸ்டில்ஸ் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.