20 நிமிடத்தில் மணக்க மணக்க காளான் பிரியாணி!

Maalaimalar
பாஸ்மதி அரிசியை 15 நிமிடம் ஊற வைத்து, பின் 70% வரை வேக வைத்து வடிகட்டி வைக்கவும்.
கடாயில் எண்ணெய் + நெய் ஊற்றி, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தக்காளி சேர்த்து வதக்கவும்.
பின் காளான், பிரியாணி மசாலா, தயிர் சேர்த்து 5 நிமிடம் வதக்கவும்.
வேக வைத்த சாதத்தை காளான் மசாலா மேல் பரப்பவும். மேலே கொத்தமல்லி, புதினா, சிறிது நெய் தூவவும்.
கடாயை மூடி, குறைந்த தீயில் 10 நிமிடம் தம் போடவும். கேஸை அணைத்து 5 நிமிடம் அப்படியே வைக்கவும்.
மணக்க மணக்க காளான் பிரியாணி ரெடி
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