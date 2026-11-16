முருகன் திருக்கல்யாண வைபவம்!

Maalaimalar
அசுர வதத்தின் முடிவு
உலகை உலுக்கிய சூரபத்மனை கந்த சஷ்டி விழாவில் முருகன் வதம் செய்து, உலகைக் காத்தருளினார்.
இந்திரலோகத்தின் மீட்பு
அசுரர்களின் பிடியில் இருந்து விடுபட்ட தேவேந்திரன், முருகப் பெருமானுக்கு நன்றி செலுத்த எண்ணினார்.
இந்திரன் மகள் தெய்வானை
தனது மகளான தெய்வானையை முருகனுக்குத் திருமணம் செய்து கொடுக்க இந்திரன் முன்வந்தார்.
திருப்பரங்குன்றம் வைபவம்
முருகனின் முதல் அறுபடை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகன் - தெய்வானை திருமணம் பிரம்மாண்டமாக நடந்தது.
வேடுவர் குல வள்ளல்
பூமியில் நம்பிராஜன் என்ற வேடுவ அரசனால் வளர்க்கப்பட்ட பக்திமிக்க காதலிதான் வள்ளி அம்மையார்.
வள்ளியை நாடிய கந்தன்
வள்ளியின் தூய்மையான பக்திக்குக் கட்டுப்பட்டு, முருகன் முதியவர் வேடம் பூண்டு லீலைகள் புரிந்தார்.
யானையாக வந்த அண்ணன்
வள்ளியை அச்சுறுத்த விநாயகர் யானை வடிவம் எடுக்க, பயந்துபோன வள்ளி முருகனைச் சரணடைந்தார்.
வள்ளி - முருகன் திருக்கல்யாணம்
வள்ளியின் உண்மையான காதலை ஏற்று, அவளையும் தனது இருதயத்தில் ஏற்றுக் கொண்டார் குமரன்.
இரு மனைவியரின் தத்துவம்
தெய்வானை கிரியா சக்தியையும் (செயல்), வள்ளி இச்சா சக்தியையும் (பக்தி/ஆசை) குறிக்கின்றனர்.
நடு நாயகமாக முருகன்
இரு சக்திகளுக்கும் நடுவில் இருக்கும் முருகன் "ஞான சக்தி" ஆக விளங்குகிறார்.
கந்த சஷ்டி ஏழாம் நாள்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹாரத்திற்கு அடுத்த நாள் திருக்கல்யாணம் விமரிசையாக நடத்தப்படுகிறது.
திருமணத் தடை நீங்கும்
முருகன் திருக்கல்யாணத்தை தரிசிப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமைந்து திருமணத் தடைகள் நீங்கும்.
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா!
வள்ளி, தெய்வானை சமேத முருகப் பெருமானை வணங்கி வாழ்வில் அனைத்து வளங்களையும், இன்பங்களையும் பெறுவோம்!