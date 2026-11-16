விரல்களில் சொடக்கு எடுக்கும் பழக்கம் உள்ளதா?

Maalaimalar

  • விரல்களில் சொடக்கு எடுத்தால் ஆர்த்ரிட்டிஸ் வரும் என்கிறார்களே, உண்மை என்ன தெரியுமா?

  • சொடக்கு விடுவதால் நேரடியாக மூட்டுவாதம் வராது என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

  • மூட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள சைனோவியல் திரவத்தில் உள்ள வாயு குமிழ்கள் உடையும்போது தான் இந்த சத்தம் வருகிறது.

  • மீண்டும் குமிழ் உருவாக 20 நிமிடம் ஆகும். இதனால், கைப் பிடிப்பு வலிமை குறையலாம்

  • விரல் மூட்டுகளில் லேசான வீக்கம் மற்றும் தற்காலிக வலி ஏற்படும்

  • தவறான கோணத்தில் இழுத்தால் தசைநார்கள் பாதிக்கப்படலாம். மூட்டு விலகல் கூட ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது

  • வலியின்றி சொடக்கு சத்தம் வருவது பாதிப்பில்லை. ஆனால் வலி + வீக்கம் + சிவந்து போதல் + மடக்க முடியாமை அறிகுறி இருந்தால் கவனம் தேவை.

  • சொடக்கு எடுக்கும்போது வலி, வீக்கம், இறுக்கம் இருந்தால் உடனே எலும்பியல் மருத்துவரை அணுகவும்.

தொடர்ந்து WEB STORY-யை படிக்க LINK-ஐ க்ளிக் செய்யவும்