Maalaimalar
உண்மையானவர்கள் வெறும் வார்த்தைகளால் ஆறுதல் கூறாமல், தங்களது செயல்கள் மூலம் அதை நிரூபிப்பார்கள். உதவி என்று வரும்போது சாக்குபோக்கு சொல்லாமல் முன்நிற்பார்கள்.
உங்களிடம் பணம், புகழ் அல்லது அதிகாரம் இருக்கும்போது மட்டும் பழகாமல், நீங்கள் வீழ்ச்சியடையும் போதும் தோல்வியடையும் போதும் உங்களை விட்டு விலகாமல் உடன் இருப்பார்கள்.
உங்கள் தவறுகளை நேருக்கு நேர் சுட்டிக்காட்டித் திருத்துவார்களே தவிர, நீங்கள் இல்லாத இடத்தில் உங்களைப் பற்றிப் புறம் பேசவோ, கேலி செய்யவோ மாட்டார்கள்.
உங்கள் வளர்ச்சியைக் கண்டு பொறாமைப்படாமல், தங்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றியைப் போல மனதாரப் பாராட்டி உற்சாகப்படுத்துவார்கள்.
உங்களது நேரத்திற்கும், தனிப்பட்ட முடிவுகளுக்கும், உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளிப்பார்கள். தங்களது சுயநலத்திற்காக உங்களை ஒருபோதும் பயன்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள்.