Maalaimalar
சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர். மொத்தம் 16 ஆண்டுகள், 286 நாட்கள் பதவியில் இருந்துள்ளார்.
1964 மற்றும் 1966 ஆகிய ஆண்டுகளில் தலா 13 நாட்கள் வீதம் மொத்தம் 26 நாட்கள் இடைக்காலப் பிரதமராகப் பணியாற்றினார்.
"ஜெய் ஜவான், ஜெய் கிசான்" முழக்கத்தைத் தந்த இவர், 1 ஆண்டு, 216 நாட்கள் பிரதமராக இருந்தார்.
இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமர். மொத்தம் 15 ஆண்டுகள், 350 நாட்கள் ஆட்சி செய்தார்.
இந்தியாவின் முதல் காங்கிரஸ் அல்லாத பிரதமர். இவர் 2 ஆண்டுகள், 126 நாட்கள் பதவியில் இருந்தார்.
விவசாயிகளின் தலைவராகப் போற்றப்படும் இவர், 170 நாட்கள் (சுமார் 5.5 மாதங்கள்) பிரதமராகப் பணியாற்றினார்.
இந்தியாவின் இளம் வயதுப் பிரதமர் (40 வயது). மொத்தம் 5 ஆண்டுகள், 32 நாட்கள் ஆட்சி செய்தார்.
மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்திய இவர், 343 நாட்கள் பிரதமராக இருந்தார்.
இடைக்கால ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்த இவர், 223 நாட்கள் (சுமார் 7 மாதங்கள்) பதவியில் இருந்தார்.
இந்தியப் பொருளாதாரத் தாராளமயமாக்கலுக்கு வித்திட்ட இவர், 4 ஆண்டுகள், 330 நாட்கள் ஆட்சி செய்தார்.
முதல் முறை 16 நாட்கள் மற்றும் அடுத்தடுத்து என மொத்தம் 6 ஆண்டுகள், 80 நாட்கள் பிரதமராகப் பணியாற்றினார்.
கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த இவர், 324 நாட்கள் (சுமார் 10.5 மாதங்கள்) இந்தியப் பிரதமராக இருந்தார்.
வெளியுறவுக் கொள்கையில் புகழ்பெற்ற இவர், 332 நாட்கள் பிரதமராகப் பதவி வகித்தார்.
தொடர்ந்து இரண்டு முறை பிரதமராக இருந்த இவர், மொத்தம் 10 ஆண்டுகள், 4 நாட்கள் ஆட்சி செய்தார்.
தொடர்ந்து 3-வது முறையாகப் பதவியேற்றுள்ள இவர், 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவை வழிநடத்தி வருகிறார்.