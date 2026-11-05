சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட ஏற்ற 7 ஆரோக்கியமான நட்ஸ், உலர் பழங்கள்!

Maalaimalar
பாதாமில் நார்ச்சத்து, புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் உள்ளன. இவை ரத்த சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்வதைத் தடுக்க உதவும்.
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த வால்நட், இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும், சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.
புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த பிஸ்தா, பசியைக் கட்டுப்படுத்தி ரத்த சர்க்கரை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.
மக்னீசியம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் கொண்ட முந்திரியை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது.
நார்ச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் நிறைந்த இதில் இயற்கையான சர்க்கரையும் உள்ளது. எனவே சிறிய அளவில் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
நார்ச்சத்து மற்றும் கால்சியம் நிறைந்த அத்திப்பழம் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும். ஆனால் இதில் இயற்கையான சர்க்கரை அதிகம் இருப்பதால் அளவைக் கவனிக்க வேண்டும்.
நார்ச்சத்து நிறைந்த உலர் பிளம்ஸ் மலச்சிக்கலைக் குறைக்க உதவும். சர்க்கரை சேர்க்காத வகையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறைந்த அளவில் சாப்பிடலாம்.