Maalaimalar
குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கும்போது இதில் உள்ள ஸ்டார்ச் சர்க்கரையாக மாறி, சுவையையும் தன்மையையும் மாற்றும். அறை வெப்பநிலையில் வைப்பதே சிறந்தது.
அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் குளிர்ச்சி காரணமாக மென்மையாகி, விரைவாகக் கெட்டுப்போகும் அல்லது வாசனை மாறும்.
குளிர்ந்த சூழல் தக்காளியின் சுவை மற்றும் மணத்தைக் குறைத்து, அதன் அமைப்பை மாற்றிவிடும்.
குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் முளைவிடவும், பூஞ்சை பிடிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் வாழைப்பழத்தின் தோல் கருப்பாகி, பழம் மென்மையாகிவிடும். அறை வெப்பநிலையில் வைப்பதே பொருத்தமானது.
குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கும்போது பிரட் தனது ஈரப்பதத்தை இழந்து, சீக்கிரம் காய்ந்து கடினமாகிவிடும். இதை அறை வெப்பநிலையில் வைப்பதே சிறந்தது.