உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பவரா நீங்கள்?

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உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் பலரும் உருளைக்கிழங்கை தவிர்க்கிறார்கள்.
குறைந்த கார்போஹைட்ரேட் உணவுமுறைகள் பிரபலமான பிறகு உருளைக்கிழங்கு ஆரோக்கியமற்ற உணவு என்ற எண்ணம் பலரிடம் உருவாகிவிட்டது.
உருளைக்கிழங்கில் சுமார் 77 சதவீதம் நீர்ச்சத்து உள்ளது. 100 கிராம் உருளைக்கிழங்கில் தோராயமாக 80 கலோரி கிடைக்கிறது.
தோலுடன் சுடப்பட்ட உருளைக்கிழங்கில் வாழைப்பழத்தைவிட அதிக பொட்டாசியம் இருக்கிறது.
உருளைக்கிழங்கில் வைட்டமின்கள் சி, பி6, இரும்பு, துத்தநாகம் போன்ற ஊட்டச்சத்துகளும், தோலுடன் சாப்பிடும்போது நார்ச்சத்தும் கிடைக்கிறது.
அதிக எண்ணெயில் பொரித்த பிரெஞ்ச் பிரைஸ், சிப்ஸ் போன்றவற்றை அடிக்கடி சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது.
உருளைக்கிழங்கை ஆரோக்கியமற்ற உணவு என்று முழுமையாக ஒதுக்காமல், குறைந்த எண்ணெயில் வேகவைத்தோ, சுட்டோ, காய்கறிகள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.