தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் - ஓட்டல் சுவையில்...

Maalaimalar
தேவையான பொருட்கள்
சிக்கன் - 1/2 கிலோ, பெரிய வெங்காயம் - 3, தக்காளி - 2, இஞ்சி பூண்டு விழுது - 2 ஸ்பூன், தயிர் - 3 ஸ்பூன், மசாலா தூள்கள், மற்றும் தேவையான அளவு எண்ணெய்.
சிக்கனை ஊற வையுங்கள்!
சிக்கனை நன்றாகக் கழுவி, அதனுடன் தயிர், மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், எலுமிச்சை சாறு மற்றும் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து 30 நிமிடங்கள் ஊற வைக்கவும்.
தாளிப்பு முறை
கடாயில் எண்ணெய் மற்றும் நெய் ஊற்றி சூடானதும், சீரகம், பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்து தாளிக்கவும்.
வெங்காயம் வதக்குதல்
பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து, அது நல்ல அடர் பொன்னிறமாக மாறும் வரை பொறுமையாக வதக்கவும். இதுவே தாபா சுவையின் ரகசியம்!
இஞ்சி பூண்டு விழுது
வதங்கிய வெங்காயத்துடன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மற்றும் கீறிய பச்சை மிளகாய் சேர்த்து, அதன் பச்சை வாசனை போகும் வரை நன்றாக வதக்கவும்.
தக்காளி மற்றும் மசாலாக்கள்
அரைத்த தக்காளி விழுதைச் சேர்த்து, அதனுடன் மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், காரத்திற்கேற்ப மிளகாய்த்தூள் மற்றும் கரம் மசாலா சேர்த்து எண்ணெய் பிரியும் வரை வதக்கவும்.
சிக்கன் சேர்த்தல்
இப்போது ஊறவைத்துள்ள சிக்கனை மசாலாவில் சேர்த்து 5 நிமிடங்கள் அதிக தீயில் வதக்கவும். பின்னர் அரை கப் தண்ணீர் ஊற்றி, மூடி போட்டு 15 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் வேக வைக்கவும்.
இறுதித் தொடுதல்
சிக்கன் நன்றாக வெந்து திக்கான கிரேவி பதம் வந்ததும், கஸ்தூரி மேத்தியை கைகளில் நசுக்கித் தூவி, சிறிதளவு பிரெஷ் கிரீம் அல்லது வெண்ணெய் சேர்க்கவும்.
சுடச்சுட சுவையுங்கள்!
நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழையைத் தூவி இறக்கினால், கமலா வாசனையுடன் தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் மசாலா தயார்! இது ரொட்டி, நான் மற்றும் பிரியாணிக்கு மிகச் சிறந்த காம்பினேஷன்.