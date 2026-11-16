தினமும் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்கள்...

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வாழைப்பழத்தில் உள்ள இயற்கை சர்க்கரைகளான சுக்ரோஸ், பிரக்டோஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் உடலுக்கு உடனடியாக அசாத்திய ஆற்றலைத் தருகின்றன.
இதில் நிறைந்துள்ள நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, மலச்சிக்கல் பிரச்சினையை எளிதில் குணமாக்குகிறது.
வாழைப்பழத்தில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் உள்ளதால், இது இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைத்து இதயத்தை ஆரோக்கியமாகப் பாதுகாக்கிறது.
இதில் உள்ள ட்ரிப்டோபான் என்ற அமினோ அமிலம் உடலில் செரோடோனினாக மாறி, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து நல்ல மனநிலையைத் தருகிறது.
காரமான உணவுகளால் வயிற்றில் ஏற்படும் அமிலத்தன்மையைக் குறைத்து, குடல் சுவர்களில் ஒரு பாதுகாப்புப் படலத்தை உருவாக்கி அல்சரைத் தடுக்கிறது.
வாழைப்பழத்தில் உள்ள இரும்புச் சத்து உடலில் ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, இரத்த சோகை ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது.
குறைந்த கொழுப்பும் அதிக ஊட்டச்சத்துக்களும் கொண்ட இது, நீண்ட நேரம் பசியைக் கட்டுப்படுத்தி தேவையற்ற நொறுக்குத் தீனிகள் உண்பதைத் தடுக்கிறது.
வாரத்திற்குப் பலமுறை வாழைப்பழம் சாப்பிடுபவர்களுக்கு, அதில் உள்ள பொட்டாசியம் காரணமாகச் சிறுநீரக நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் கணிசமாகக் குறைகிறது.
உடற்பயிற்சிக்கு முன்னும் பின்னும் இதைச் சாப்பிடுவது தசைப் பிடிப்புகளை தடுத்து, தசை வலிமையை மேம்படுத்துகிறது.
இதில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் B6 மூளையின் செயல்பாடுகளைத் தூண்டி, கூர்மையான நினைவாற்றலையும் கவனச் சிதறலற்ற தன்மையையும் தருகிறது.
இரவில் படுக்கைக்குச் செல்லும் முன் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவது, தசை மற்றும் நரம்புகளைத் தளர்த்தி நிம்மதியான தூக்கத்தைப் பெற உதவும்.
சிட்ரஸ் பழங்களைப் போலவே வாழைப்பழத்திலும் உள்ள வைட்டமின் C, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்தித் தொற்று நோய்களிலிருந்து காக்கிறது.
தினமும் ஒரு வாழைப்பழத்தை உங்கள் உணவில் சேர்த்து, நோயற்ற வாழ்வை நோக்கி உங்கள் பயணத்தைத் தொடங்குங்கள்!