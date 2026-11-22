Maalaimalar
தினமும் 30 நிமிஷம் நடந்தா கொழுப்பு கரையும். டயட் இல்லாம கூட உடல் எடை குறையும்
இதய ஆரோகியத்துக்கு நல்லது. BP, Cholesterol, Heart Attack risk 30% வரை குறையும். ரத்த ஓட்டம் சீராகும்
சாப்பிட்ட பிறகு 30 நிமிஷம் நடந்தா சர்க்கரை அளவு கட்டுக்குள் இருக்கும்.
மன அழுத்தம் குறையும். தூக்கம் கூட நல்லா வரும்
கால் வலி, மூட்டு வலி குறையும். 40 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு சிறந்த உடற்பயிற்சி
ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும். Brain-க்கு Oxygen நல்லா போகும். நியாபக சக்தி அதிகரிக்கும்
செரிமானம் சீராகும். வாயு, நெஞ்செரிச்சல் பிரச்சனை குறையும். பசி சரியா எடுக்கும்
வியர்வை மூலமா உடம்புல இருக்க Toxins வெளியே போகும். Skin glow ஆகும், சளி-காய்ச்சல் சீக்கிரம் வராது
காலை 6-7 மணி, மாலை 5-6 மணி சிறந்த நேரம்