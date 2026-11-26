Maalaimalar
சுத்தமான செக்கு அல்லது மரச்செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சமையலுக்கு சிறந்தது.
தேங்காய் எண்ணெயில் சுமார் 80% – 90% நிறைவுற்ற கொழுப்பு உள்ளது.
பொரியல், அவியல், மீன் குழம்பு போன்ற பாரம்பரிய உணவுகளுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தனித்துவமான சுவையையும் மணத்தையும் தரும்.
தினசரி சமையலுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துவது உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை தருவதுடன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது.
தேங்காய் எண்ணெயை அதிகமாகப் பயன்படுத்தினால் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் இதய நோய் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.
நல்லெண்ணெய், கடலை எண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய் போன்ற மற்ற எண்ணெய்களுடன் தேங்காய் எண்ணெயை மாற்றி மாற்றி மிதமாக பயன்படுத்துவது நல்லது.
தேங்காய் எண்ணெயில் கலோரிகள் அதிகமாக இருப்பதால், அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தும்போது உடல் எடை அதிகரிக்கும். தினசரி உணவில் சிறிய அளவில் மட்டும் பயன்படுத்துவது நல்லது.