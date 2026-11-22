Maalaimalar
வேர்க்கடலை மற்றும் வெல்லம் சேர்த்துத் தயாரிக்கப்படும் கடலைமிட்டாய், உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலையும் சுறுசுறுப்பையும் தருகிறது.
வேர்க்கடலையில் அதிக அளவு புரதச்சத்து உள்ளதால், தசைகளின் வளர்ச்சிக்கும் உடல் வலிமைக்கும் பெரிதும் உதவுகிறது.
இதில் சேர்க்கப்படும் பனை வெல்லம் அல்லது நாட்டுச் சர்க்கரையில் இரும்புச்சத்து அதிகம் உள்ளதால், ரத்த சோகையைத் தடுத்து ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்கும்.
வேர்க்கடலையில் உள்ள நல்ல கொழுப்புகள் கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் குறைத்து, இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
கடலைமிட்டாயில் கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளதால் எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் உறுதியாகும்.
இதில் உள்ள வைட்டமின் பி3 மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மூளையின் செயல்பாட்டைத் தூண்டி, ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.
வெல்லம் செரிமான நொதிகளைத் தூண்டுவதால், உணவு எளிதில் செரிமானமாகி மலச்சிக்கல் பிரச்சனையைக் குறைக்கும்.
கடலைமிட்டாயில் உள்ள வைட்டமின் E மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமச் சுருக்கங்களைத் தடுத்து, சருமத்தைப் பொலிவாக வைத்திருக்கும்.
பல சத்துக்கள் நிறைந்திருந்தாலும், கலோரிகள் அதிகம் என்பதால் தினமும் 1 அல்லது 2 துண்டுகள் மட்டும் அளவோடு சாப்பிடுவது சிறந்தது. (குறிப்பு: சர்க்கரை நோயாளிகள் மற்றும் வேர்க்கடலை அலர்ஜி உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி எடுத்துக்கொள்ளவும்).