தினமும் மாதுளை ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...

Maalaimalar
தினமும் ஒரு டம்ளர் மாதுளை ஜூஸ் குடிப்பது உடலுக்கு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கி பல நோய்களில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது.
மாதுளையில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் பாலிஃபெனால்கள் ரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிவதைத் தடுக்கின்றன. இது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, உயர் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் இதய நோய்கள் வராமல் தடுக்கவும் உதவுகிறது.
இதில் வைட்டமின் C மற்றும் வைட்டமின் E அதிகளவில் உள்ளன. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தி, காய்ச்சல் மற்றும் சளி போன்ற தொற்றுநோய்களில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கின்றன.
மாதுளை ஜூஸ் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. குடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைத்து, செரிமானக் கோளாறுகளைச் சரிசெய்ய உதவுகிறது.
மாதுளையில் இரும்புச்சத்து மற்றும் ஃபோலேட் அதிகளவில் நிறைந்துள்ளது. தினமும் இதை அருந்தி வரும்போது ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, ரத்த சோகை பிரச்சனை விரைவில் குணமாகும்.
மாதுளையில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமத்தில் சுருக்கங்கள் ஏற்படுவதைத் தடுத்து, இளமையான மற்றும் பளபளப்பான தோற்றத்தைத் தருகின்றன. மேலும், முகப்பரு மற்றும் சரும வீக்கத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது.
மாதுளை ஜூஸ் மூளையின் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. இது நரம்பு செல்களைப் பாதுகாத்து, ஞாபக மறதியைத் தடுப்பதுடன், ஞாபக சக்தியையும் கவனத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்கிறது.