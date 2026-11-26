Maalaimalar
பில் கட்டும் தேதியைத் தவறவிட்டால் அபராதக் கட்டணமும், கிரெடிட் ஸ்கோர் பாதிப்பும் ஏற்படும்.
பில் தொகையில் குறைந்தபட்ச தொகையை மட்டும் கட்டுவது எளிதாகத் தெரியும். ஆனால், மீதமுள்ள தொகைக்கு மிக அதிக வட்டி மற்றும் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டு, பெரிய கடன் வலையில் மாட்டிக் கொள்ள நேரிடும்.
கிரெடிட் கார்டு மூலம் ரொக்கப் பணம் எடுத்தால், முதல் நாளிலிருந்தே அதிக வட்டியும் கட்டணமும் சேரும்.
உங்கள் கார்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட முழு கடன் வரம்பையும் தொடர்ந்து முழுமையாகப் பயன்படுத்துவது உங்களின் கடன் பயன்பாட்டு விகிதத்தை அதிகரித்து, உங்களை ஒரு 'அதிக ஆபத்துள்ள' வாடிக்கையாளராகக் காட்டும். இது உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரைக் குறைக்கும்.
உங்களது கிரெடிட் கார்டு எண், CVV, OTP மற்றும் PIN எண்களை ஒருபோதும் யாருடனும் தொலைபேசி மூலமாகவோ அல்லது ஆன்லைனில் நம்பத்தகாத செயலிகள் மூலமாகவோ பகிர வேண்டாம். இது உங்களை எளிதில் நிதி மோசடிகளில் சிக்கவைத்துவிடும்.