நடிகைகள் வைத்திருக்கும் விலை உயர்ந்த Hand Bag... விலைய கேட்டா அசந்து போவீங்க..!
Hand Bag விலை மற்றும் பெயர்
ரூ. 3.5 லட்சம், Celine Triomphe Canvas shoulder bag
Hand Bag விலை மற்றும் பெயர்
ரூ. 2.8 லட்சம் , CHRISTIAN DIOR
Hand Bag விலை மற்றும் பெயர்
ரூ. 6 லட்சம் ,Louis Vuitton Monogram
Hand Bag விலை மற்றும் பெயர்
ரூ. 1.4 லட்சம் ,Borse Gucci in Velluto Rosa
Hand Bag விலை மற்றும் பெயர்
ரூ. 2 லட்சம் ,Gucci Small Dionysus top-handle Bag
Hand Bag விலை மற்றும் பெயர்
ரூ. 1 லட்சம் ,Chloé Large Woody Cotton Tote Bag
Hand Bag விலை மற்றும் பெயர்
ரூ. 4 லட்சம் ,MM Monogram Empreinte
