malavikamohanan_
ஒரு வெட்கம் வருதே வருதே..மாளவிகா மோகனனின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்
துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் மலையாளத்தில் வெளியான 'பட்டம் போல' படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் மாளவிகா மோகனன்.
malavikamohanan_
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த பேட்ட படம் மூலம் தமிழில் களம் இறங்கினார்.
malavikamohanan_
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் மாஸ்டர் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்து முன்னணி நடிகையாக உயர்ந்தார்.
malavikamohanan_
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் மாளவிகா மோகனன், அவ்வப்போது புகைப்படங்களை பதிவிடுவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்.
malavikamohanan_
தற்போது அவர் பதிவிட்டுள்ள புகைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் லைக்குகளை குவித்து வருகின்றனர்.
malavikamohanan_
malavikamohanan_
Explore